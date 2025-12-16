فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أندية غزة تتحدى آلة الحرب ببطولة كروية لأول مرة منذ عامين

حمزة خلّة.. كيف مسح الاحتلال عائلته من السجل المدني؟

"يجب الضرب بيد من حديد".. مطالبات شعبية وعشائرية للأجهزة الأمنية للرد بحزم على قاتلي الضابط "زمزم"

بينهم فتاة وأسرى محررون.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": الكارثة الإنسانية في غزة امتداد للإبادة وعلى الوسطاء الضغط الفعلي لوقفها

عضو في البرلمان الأوروبي تطلق رسالةَ تضامن لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلًا شمال غرب القدس المُحتلة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

تحالف أم نفوذ؟ قراءة تاريخية في الدور البريطاني داخل السياسة الأميركية (1917–2025)

الجنائية الدولية ترفض اعتراض "إسرائيل" على أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

الاحتلال يهدم منزلًا شمال غرب القدس المُحتلة

16 ديسمبر 2025 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية توثق عمليات هدم منازل في القدس

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وشرعت بهدم منزل لأحد المواطنين.

وذكر تقرير -صدر قبل شهرين- لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال درس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما مجموعه 355 مخططا هيكليا لغرض بناء 37 ألفا و415 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس، وهدم في المقابل 3679 منشأة فلسطينية، بينها 1288 منزلا مأهولا.

وقال منسق العمل الجماهيري في هيئة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، إن الحكومة "الإسرائيلية" تفعل كل ما بوسعها للإضرار بالفلسطيني، عبر الهدم أو الاعتداءات المتكررة، أو سرقة المواشي ومصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني، وكل ذلك يأتي في سياق ممنهج لتهجير المواطنين.

وأضاف أبو رحمة -للجزيرة نت- أنه "صار ملحوظا استهداف الاحتلال للمباني الإسمنتية المكلفة، ولم يعد يكتفي بهدم التجمعات البدوية والمنشآت الزراعية التي كنا نعيد البناء فيها بنفس اليوم ونتحدى الاحتلال بتثبيت المواطن في مسكنه".

#هدم منازل #الحرب على غزة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة