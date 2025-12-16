الاحتلال يهدم منزلًا شمال غرب القدس المُحتلة

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وشرعت بهدم منزل لأحد المواطنين.

وذكر تقرير -صدر قبل شهرين- لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال درس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما مجموعه 355 مخططا هيكليا لغرض بناء 37 ألفا و415 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس، وهدم في المقابل 3679 منشأة فلسطينية، بينها 1288 منزلا مأهولا.

وقال منسق العمل الجماهيري في هيئة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، إن الحكومة "الإسرائيلية" تفعل كل ما بوسعها للإضرار بالفلسطيني، عبر الهدم أو الاعتداءات المتكررة، أو سرقة المواشي ومصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني، وكل ذلك يأتي في سياق ممنهج لتهجير المواطنين.

وأضاف أبو رحمة -للجزيرة نت- أنه "صار ملحوظا استهداف الاحتلال للمباني الإسمنتية المكلفة، ولم يعد يكتفي بهدم التجمعات البدوية والمنشآت الزراعية التي كنا نعيد البناء فيها بنفس اليوم ونتحدى الاحتلال بتثبيت المواطن في مسكنه".