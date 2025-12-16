5 إصابات جراء اعتداء المستوطنين على عائلة فلسطينية قرب أريحا

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ طواقمه تعاملت، بعد منتصف الليلة الماضية، مع خمس إصابات لعائلة مكوّنة من أب وأم وثلاث طفلات، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا.

وأوضح الهلال الأحمر، أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل الشروع في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفًا حالتهم بالمتفاوتة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الأغوار، وسط مطالبات بتوفير الحماية الدولية للمدنيين.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات