أمن المقاومة يكشف تفاصيل اغتيال المقدم زمزم واعترافات المتورطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة حول جريمة اغتيال المقدم أحمد زمزم بإطلاق نار نفذه مسلحون، أمس الأحد، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المصدر لمنصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في غزة، اليوم الإثنين، إن أحد المتورطين اعترف بعد اعتقاله بتلقيه أوامر مباشرة من ضابط في مخابرات الاحتلال.

وأوضح المصدر، أن المعتقل أفاد خلال التحقيقات بأن العميل شوقي أبو نصيرة استدعاه، إلى جانب عميلين آخرين، للقاء ضابط إسرائيلي في مخابرات الاحتلال، حيث أُبلغوا بأن مهمتهم تتمثل في اغتيال المقدم زمزم، بزعم أنه يدير ملفًا أمنيًا من شأنه كشفهم وملاحقة آخرين من العملاء المرتزقة.

وبحسب المصدر، اعترف العميل، بأن ضابط المخابرات الإسرائيلي زوّدهم بثلاثة مسدسات مزودة بكواتم صوت، وثلاث دراجات كهربائية، إلى جانب ملابس تحتوي على كاميرات صغيرة الحجم، وهواتف نقالة موصولة بسماعات لاسلكية، فضلًا عن إحداثيات دقيقة لمسار تحركات المقدم زمزم.

اغتيل صباح الأحد الضابط في جهاز الأمن الداخلي، المقدم أحمد زمزم، جراء إطلاق نار نفّذه مسلحون في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

وأفادت وزارة الداخلية في تصريح صحفي مقتضب، بأن الأجهزة المختصة باشرت تحقيقاً فورياً في الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين بالضلوع في عملية الاغتيال، فيما تتواصل الجهود لملاحقة باقي المتورطين وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.