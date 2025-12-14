القسام تنعى القائد رائد سعد وتعلن تكليف قائد جديد بمهامه

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، القائد في مجلسها العسكري العام رائد سعيد سعد (أبو معاذ)، قائد ركن التصنيع العسكري، الذي استشهد يوم السبت الماضي إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، يوم الأحد، "نزف رجلاً من رجالاتنا الكبار، وقائداً من قادة مجلسنا العسكري العام: الشهيد القائد/ رائد سعيد سعد "أبو معاذ"، قائد ركن التصنيع العسكري، الذي ارتقى مع عدد من إخوانه المقاومين بعملية اغتيال جبانة نفذها العدو أمس، في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت، "قد رحل قائدنا الكبير إلى جوار ربه بعد مسيرةٍ عظيمةٍ وطويلة من البذل والعطاء في مختلف ميادين الجهاد والمقاومة، كلّلها بقيادته لمنظومة صناعات القسام، التي شكلت أحد أهم الركائز في إبداع مقاومتنا في السابع من أكتوبر، ثم إثخانها في جيش الاحتلال والتصدي لعدوانه على شعبنا خلال معركة "طوفان الأقصى".

وحملت القسام الاحتلال مسؤولية التصعيد المستمر وعمليات الاغتيال، مؤكدة أن استهداف القادة والمقاتلين، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة، يمثل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

وقالت، "إن العدو النازي باغتياله لقادتنا وأبناء شعبنا، وعدوانه اليومي والمتواصل على أهلنا في مختلف مناطق قطاع غزة قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو يضرب بعرض الحائط "خطة ترامب".

كما وحمّلت القسام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء مسئولية هذه التجاوزات الخطيرة، وهذه العربدة المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته والقادة، مضيفة: "إن حقنا في الرد على عدوان الاحتلال مكفول، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بشتى الوسائل".

وفي السياق، أعلنت القسام أنها كلفت قائدًا جديدًا لتولي المهام التي كان يشغلها سعد، مشددة على أن مسيرة العمل العسكري لن تتوقف، وأن سياسة الاغتيالات لن تنال من قدرتها على الاستمرار.

وأكدت القسام، في ختام بيانها، على مواصلة نهج الجهاد والمقاومة، بالتزامن مع الذكرى الـ38 لانطلاقة حركة حماس، مشددة على أن اغتيال القادة سيزيدها إصرارًا وصلابة على المضي في هذا المسار.