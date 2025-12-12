بلدية غزة: الناس في الشوارع بلا مأوى بعد سقوط وتطاير آلاف الخيام

قالت بلدية غزة، إن غالبية الخيام في القطاع تضررت بسبب الرياح والأمطار الغزيرة المتواصلة، فيما انهارت بعض المنازل على رؤوس ساكنيها وأخرى مهددة بالسقوط بسبب المنخفض الجوي.

وأوضحت البلدية في تصريحات صحفية، يوم الجمعة، أنَّ فرق الإنقاذ تعمل بوسائل بسيطة ولا تملك آليات لشفط المياه التي ارتفع منسوبها بسبب الأمطار.

وأشارت إلى أنَّ سكان المنازل المنهارة بسبب المنخفض الجوي لا يملكون بديلا والخيام لا تصلح لإيوائهم.

وتابعت "الناس في الشوارع بلا مأوى بعد سقوط وتطاير آلاف الخيام"، محذرة من كارثة بيئية وأمراض خطيرة في الأيام القادمة جراء مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات.

واستشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، في انهيار منزل ببئر النعجة في بيت لاهيا شمالي القطاع، وسقوط حائط كبير على خيام النازحين غرب مدينة غزة.

ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر الأربعاء، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعا مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.





المصدر / فلسطين أون لاين