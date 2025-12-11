فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محافظة القدس: حملة اقتلاع "إسرائيلية" تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

استشهاد مواطن إثر انهيار جدار منزل عليه في مخيم الشاطئ

البرش: 9300 طفل يعانون حاليًا من سوء التغذية الحاد في غزة

تفاعل وغضب عارم عبر منصات التواصل بعد جريمة قتل الطفل زاهر شامية

تركيا: ننتظر تنفيذ بنود رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

الدفاع المدني بغزة يحذّر النازحين من الإقامة في المباني المتصدعة

دعوات للمؤسسات الدولية لتحمّل مسؤولياتها مع دخول منخفض جوي يفاقم معاناة النازحين

مجزرة عائلة أبو شاويش... ناجية واحدة تحكي فصول الإبادة

المباحث العامة بغزة تُفكّك شبكة لتزوير الأموال والوثائق الرسمية

حماس تستهجن"تقرير العفو الدَّوليَّة": مزاعم مفبركة وروايات إسرائيليَّة مكررة

محافظة القدس: حملة اقتلاع "إسرائيلية" تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

11 ديسمبر 2025 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت محافظة القدس من حملة اقتلاع تدريجية تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق 33 تجمعًا بدويًا ممتدة من مخماس شمال المدينة وصولاً إلى واد النار جنوب القدس، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها وإحكام السيطرة على الممر الشرقي الحيوي.

وأوضحت محافظة القدس، أن حملة الاقتلاع تتم عبر حرمان التجمعات من البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والطرق، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات ومنع الوصول إلى المراعي، ما يؤدي إلى خنق هذه المجتمعات ودفعها نحو الرحيل القسري.

وأضافت أن التجمعات تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين، إذ تُحاصرها 21 بؤرة رعوية استيطانية تنفّذ سلسلة اعتداءات ممنهجة تشمل مهاجمة الأهالي، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، في محاولة لتدمير مقومات الصمود الفلسطيني.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يسعى من خلال هذه المنظومة من الإجراءات إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي في المنطقة بما يخدم التوسع الاستيطاني، وتعزيز السيطرة على الممر الشرقي للمدينة، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ مخطط E1، الذي يهدد آلاف الفلسطينيين بخطر الإزاحة القسرية ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بصورة دائمة.

#القدس #الضفة #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة