محافظة القدس: حملة اقتلاع "إسرائيلية" تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت محافظة القدس من حملة اقتلاع تدريجية تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق 33 تجمعًا بدويًا ممتدة من مخماس شمال المدينة وصولاً إلى واد النار جنوب القدس، في إطار سياسة تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها وإحكام السيطرة على الممر الشرقي الحيوي.

وأوضحت محافظة القدس، أن حملة الاقتلاع تتم عبر حرمان التجمعات من البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والطرق، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي والممتلكات ومنع الوصول إلى المراعي، ما يؤدي إلى خنق هذه المجتمعات ودفعها نحو الرحيل القسري.

وأضافت أن التجمعات تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين، إذ تُحاصرها 21 بؤرة رعوية استيطانية تنفّذ سلسلة اعتداءات ممنهجة تشمل مهاجمة الأهالي، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير، في محاولة لتدمير مقومات الصمود الفلسطيني.

وأكدت محافظة القدس أن الاحتلال يسعى من خلال هذه المنظومة من الإجراءات إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي في المنطقة بما يخدم التوسع الاستيطاني، وتعزيز السيطرة على الممر الشرقي للمدينة، وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ مخطط E1، الذي يهدد آلاف الفلسطينيين بخطر الإزاحة القسرية ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بصورة دائمة.