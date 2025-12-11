صحفة عبرية تكشف: أرقام قياسية للأضرار المباشرة وغير المباشرة بعد الحرب

أعلنت مصلحة الضرائب "الإسرائيلية"، أن قيمة التعويضات المدفوعة عن الأضرار الناتجة عن الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تجاوزت 30 مليار شيكل، في أعلى كلفة تُسجّل لحرب في تاريخ "إسرائيل".

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الخميس فإنه بحسب البيانات، استقبلت المصلحة 132 ألف مطالبة بتعويضات ضريبة الأملاك، بينها 89 ألف مطالبة عن أضرار لحقت بالمباني و30 ألف مطالبة عن المركبات. وبلغت قيمة ما صُرف حتى الآن 5.5 مليار شيكل كتعويضات مباشرة، مقابل 22 مليار شيكل عن الأضرار غير المباشرة التي طالت قطاعات الأعمال والخدمات.

وتأتي تفاصيل التعويضات منذ بدء الحرب كالآتي: أضرار البنية التحتية والخدمات: 529 مطالبة بقيمة 361.3 مليون شيكل، أضرار المباني والمساكن: 89,128 مطالبة، بقيمة 4.14 مليار شيكل، أضرار المركبات: 30,354 مطالبة، بقيمة 518.3 مليون شيكل، أضرار المعدات والمحتويات التجارية: 9,661 مطالبة، بقيمة 374.4 مليون شيكل، أضرار الأراضي الزراعية والمزارع: 1,369 مطالبة، بقيمة 61.2 مليون شيكل، أضرار المخزون: 242 مطالبة، بقيمة 81.5 مليون شيكل، تعويض خسائر الإيجار: 682 مطالبة، بقيمة 4.5 مليون شيكل، كما سجلت مصلحة الضرائب ثماني دعاوى إضافية في فئات أخرى بلغت قيمتها قرابة 31 مليون شيكل.

وفي ما يتعلق بعملية "كالافي" خلال الحرب مع إيران، والتي استمرت 12 يوماً فقط، دفعت مصلحة الضرائب 2.6 مليار شيكل مقابل 56,766 مطالبة، وهو رقم غير مسبوق لحدث أمني قصير.

وأعلن مدير مصلحة الضرائب شاي أهارونوفيتش تمديد مهلة تقديم المطالبات عبر "المسار الأحمر" – المخصص للشركات المتضررة في بلدات غلاف غزة – لمدة أربعة أشهر إضافية حتى 30 أبريل 2026، بناءً على طلب السلطات المحلية والمنظمات التمثيلية.

وتشير المصلحة إلى تحويل 255 مليون شيكل إضافية لهيئة إعادة الإعمار، لتعويض مستوطنات غلاف غزة عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب على غزة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين