المتطرف "بن غفير" يهدِّد بإزالة قبر الشهيد القسام

جدد ما يُسمَّى بوزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، التهديد بهدم قبر الشيخ عز الدين القسام في بلدة الشيخ قرب مدينة حيفا في شمالي البلاد.

ونشر بن غفير، الخميس، مقطع فيديو كرر فيه التهديد لدى إشرافه على إزالة خيمة نصبتها لجنة الوقف الإسلامي قرب ضريح عز الدين القسام.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي أن تهديد المتطرف إيتمار بن غفير بإزالة قبر المجاهد الشيخ عز الدين القسام، والإعلان عن اتخاذ “الخطوة الأولى” لذلك، يمثل مستوى غير مسبوق من التعدي على الحرمات وانتهاك المقدسات، واستباحة قبور الأموات بعد الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد أبناء شعبنا وجرائم حرب الإبادة في غزة.

وشدد مرداوي على أن هذا السلوك يكشف حجم الانحدار الأخلاقي الذي بلغه الاحتلال، ويعبّر عن عقلية انتقامية لا تتردد في العبث بتاريخ شعبنا ورموزه الوطنية والدينية.

ولفت إلى أن استهداف قبر القسام العالم السوري المجاهد الجليل، الذي يعد أيقونة دينية وثورية في تاريخ مقاومتنا الفلسطينية والعربية ضد الظلم والاحتلال، ليس مجرد اعتداء على قبر، بل هو محاولة لطمس ذاكرة أمة وإزالة شاهد من شواهد كفاحنا المستمر.

وشدد مرداوي على أن المساس بحرمة الأموات يفضح العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال، ويؤكد أن التطرف أصبح سياسة رسمية معلنة، تستوجب موقفاً دولياً بلجم هذا التوحش.

وأكد أن الاحتلال لن ينجح في محو إرث الشيخ عز الدين القسام وبطولاته وبطولات من حملوا الراية من بعده جيلاً بعد جيل حتى يومنا هذا، وسيظل حيًا في وجدان شعبنا وأمتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين