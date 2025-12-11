الصحة بغزة: 383 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 4 شهداء جدد و 10 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 383، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1002، بينما بلغ إجمالي الانتشال 627 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,373 شهيدًا 171,079 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين