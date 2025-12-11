خلاف بين كاتس وزامير يعطّل تعيينات عسكرية حسّاسة في "إسرائيل"

ترجمة عبد الله الزطمة

تشهد وزارة الحرب الإسرائيلية أزمة داخلية إثر خلاف حاد بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ما أدى إلى تعطّل ثلاثة تعيينات عسكرية تُعدّ من الأكثر أهمية للأمن القومي، وعلى رأسها منصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف"، يوم الخميس، أنهى اللواء هادي زيلبرمان مهامه كملحق عسكري في واشنطن بعد أربع سنوات ونصف، لتبقى "إسرائيل" دون ممثل عسكري دائم في أهم بعثة خارجية لها. ومع غياب التعيين الرسمي، تولى العميد أريك بن دوف المهمة مؤقتًا، في وقت يتطلب تعاونًا وثيقًا مع الولايات المتحدة بشأن ملفات حساسة، تشمل مستقبل الوضع في غزة، والتوتر على الجبهة اللبنانية، والتهديدات الإيرانية، والتوازنات العسكرية في المنطقة، إضافة إلى المفاوضات المتعلقة بصفقة التسلح الأميركية – السعودية.

وبحسب مصادر في "الجيش الإسرائيلي"، يتمسك كاتس بترقية سكرتيره العسكري العميد غاي مارشيسانو لتولي منصب الملحق العسكري في واشنطن. ويؤكد الضباط أن مارشيسانو يتمتع بسجل مهني رفيع واحترام واسع داخل المؤسسة العسكرية.

في المقابل، يرى رئيس الأركان زامير أن العميد تال بوليتيس، نائب قائد البحرية السابق، هو الأنسب للمنصب في المرحلة الحالية.

واستخدم كاتس – وفق المصادر – أسلوب "الضغط عبر التجميد"، إذ ربط موافقته على تعيينات أخرى بموافقة زامير على مرشحه، ما أدى إلى تجميد تعيين قائدَي سلاح الجو والبحرية لأشهر. ويؤكد مسؤولون عسكريون أن غياب قادة دائمين لهذين السلاحين يمسّ مباشرة ببناء القوة الاستراتيجية لـ"إسرائيل"، ولا سيّما في إدارة أنظمة الدفاع الجوي والقدرات البعيدة المدى.

ويرى منتقدون أن المشكلة لا تكمن في كاتس وحده، بل في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سمح باستمرار الأزمة دون تدخل، ما أدى إلى إضرار فعلي بجهوزية الجيش.

ومع ذلك، صدر أمس بيان عن مكتب وزير الحرب أعلن فيه عقد اجتماع ثانٍ بين كاتس وزامير هذا الأسبوع، توصّل خلاله الطرفان إلى خطوط عريضة قد تمهّد لإقرار التعيينات الثلاثة: قائد سلاح الجو، قائد البحرية، والملحق العسكري في واشنطن، بما يسمح بإعادة منظومة القرار العسكري إلى مسارها الطبيعي واستئناف بناء القوة استعدادًا للتحديات المقبلة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين