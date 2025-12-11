وفاة طفلة جراء البرد الشديد في خان يونس

استشهدت طفلة رضيعة، صباح يوم الخميس، جراء المنخفض الجوي الذي ضرب خيام النازحين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، وفاة الطفلة رهف أبو جزر (8 أشهر) جراء البرد الشديد الذي ضرب خيام النازحين في مدينة خان يونس.

وأفادت المصادر، بأنَّ خيمة عائلتها تضررت نتيجة تسرب مياه الأمطار وتصاعد تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.

وتعيش آلاف العائلات في خيام متهالكة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من البرد أو الأمطار، ما يفاقم المخاطر الصحية على الأطفال خصوصًا وسط نقص وسائل التدفئة وتدهور الظروف الإنسانية في مخيمات النزوح.

وغرقت خيام النازحين في قطاع غزة، فجر يوم الخميس، جراء الأمطار الغزيرة، الأمر الذي فاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون منذ عامين جراء حرب الإبادة الجماعية.

وقال الدفاع المدني في رفح، إن طواقمه أخلت 14 خيمة غمرتها مياه الأمطار في مناطق متفرقة من مواصي خان يونس، ونقلت النازحين إلى أماكن أخرى.

كما سحبت الطواقم مركبتين عالقتين في الطرق الرملية والطينية، رغم صعوبة الوصول وضعف الإمكانات المتوافرة.

وناشد الدفاع المدني، المواطنين بأهمية التعاون مع طواقمه. داعيًا جميع النازحين لتوخي الحذر "رغم ما ندركه من صعوبة الواقع، والتواصل معنا في حال حدوث طارئ".

المصدر / فلسطين أون لاين