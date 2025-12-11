الاحتلال يفجِّر منزلين جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

11 ديسمبر 2025 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة إسرائيلية على لبنان

فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الخميس، منزلين في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن قوة من جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أقدمت على تفجير منزل يقع عند أطراف بلدة ميس الجبل باتّجاه بلدة حولا، في خرق سافر جديد للسيادة اللبنانية.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تسلل شبه يومية إلى القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، ترافقها عمليات تفجير واسعة تطال المباني والمنازل، ما يفاقم منسوب الدمار في المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائم منذ أشهر.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الخروقات "الإسرائيلية" المستمرة لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية" الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006، وللسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

