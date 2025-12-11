"الدفاع المدني" لـ"فلسطين أون لاين": المنخفض ينذر بكارثة والحل إدخال الكرفانات للنازحين

غزة/ نبيل سنونو

حذر جهاز الدفاع المدني في غزة، من "كارثة حقيقية" ينذر بها المنخفض الجوي اليوم الخميس، مؤكدا أن الحل لإنقاذ النازحين يكمن في إدخال الكرفانات وليس استبدال خيمة بأخرى.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، لـ "فلسطين أون لاين" أمس: من المتوقع أن تتساقط اليوم أمطار كثيفة، وأن تهب رياح بسرعة تتراوح بين 50-60كم، ما سيسبب كارثة حقيقية.

ونبه إلى أن هذه الرياح "ربما تقتلع خيام الناس" في وقت تعاني المنظومة الخدماتية الانهيار بشكل عام "ولا قدرة لديها على أن تقدم أي شيء للمواطن".

وتابع بصل: الساعات القادمة خطيرة وصعبة، وعلى العالم أن يدرك ما ستؤول إليه الأمور في القطاع خلالها وفي الأيام القادمة، آملا أن يتغير مسار المنخفض وتنتهي هذه المعاناة.

لكنه أكد أنه سواء تغير مسار المنخفض أم لا، يجب أن يكون هناك حل جذري لواقع المواطنين في القطاع وألا "يترك الناس لمصيرهم المملوء بالألم والوجع".

وأضاف: "نحن أمام مشهد معاناة تتتفاقم فيه الأزمة في ظل عدم وجود بدائل... كل البدائل أمام المواطن صعبة وخطيرة، والحلول كافة لا ترتقي لحجم الكارثة، سيواجه المواطن مصيره"، مردفا: بشكل مؤكد مشهد المنخفض في قطاع غزة سيكون مؤلما.

وأشار بصل إلى رصد "الدفاع المدني"، حالات غرق "بشكل كبير" لمراكز الإيواء والخيام في المناطق الغربية مع تساقط الأمطار لخمس ساعات متتالية منذ فجر أمس.

كما رصد الجهاز حالات ارتفاع منسوب المياه في أكثر من مركز إيواء، وتلف لفراش النازحين وأغطيتهم وملابسهم، في وقت لا تمتلك الأسرة سوى غطاء واحد، ولا يوجد أي بدائل للغطاء المبلول ما يؤثر على العائلات.

وأوضح بصل أن الحل معروف، ولا يتمثل باستبدال خيمة بأخرى، بل بأن تزال الخيام كافة من القطاع، وأن تدخل الكرافانات، وتجهز مراكز لإيواء النازحين في ظل بنية تحتية سليمة، وأن يتوفر في كل كرفان دورة مياه ومطبخ وغرفتان على الأقل.

وتمم حديثه: يجب أن يعيش المواطنون بطريقة آدمية، بينما الخيام لا تصلح للبشر، ولا يكمن قطعا أن تكون منطقية ولا مجدية.

ويواجه أكثر من مليون ونصف المليون من النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة في غزة مأساة متفاقمة دون حلول أو بدائل حقيقية.

ويمنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية ومواد الإيواء، بما في ذلك منع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل، إضافة إلى غياب الملاجئ البديلة، ما يكرّس حرمان مئات الآلاف من حقهم في السكن الآمن وفق القانون الدولي الإنساني، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي، الثلاثاء.

ودخل المنخفض الجوي قطاع غزة الأربعاء ويستمر حتى مساء غد الجمعة، بما يحمله من مخاطر تتمثل في غرق الخيام، واجتياح مياه الأمطار مناطق النزوح العشوائي.

المصدر / فلسطين أون لاين