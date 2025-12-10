خروقات متواصلة... 3 شهداء بقصف الاحتلال على مخيم جباليا شمالي غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، خروقاته المتواصلة لليوم الـ 61 من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل قصف جوي ومدفعي ونسف لمنازل المواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

وفي أحدث التطورات، استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وطفل في استهداف مواطنين في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهيدين ارتقيا أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على النازحين بمنطقة حلاوة في جباليا البلد شمال غزة.

وأفادت مصادر أخرى، باستشهاد الفتى زاهر ناصر شامية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه وتركته ينزف، إلى أن تقدمت دبابة إسرائيلية ودهسته حتى الموت قرب "الخط الأصفر" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي السياق، قالت وزارة الصحة، إن 3 شهداء (شهيدان جديدان، و1شهيد انتشال) و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 379، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 992، بينما بلغ إجمالي الانتشال 627 شهيدًا.وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,369 شهيدًا 171,069 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة مواطنين اثنين جراء قصف مدفعية الاحتلال لبلدة بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن الاحتلال فجر بنايات سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال مدافعها الرشاشة باتجاه المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس بغارات جوية، وسط قصف مدفعي متواصل منذ الليلة الماضية.

وأطلقت مروحيات الاحتلال "الأباتشي" نيرانها على المناطق الشرقية في خان يونس، وتركزت قرب دوار بني سهيلا وسط المدينة.

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الإثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، من بينها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين