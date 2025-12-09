أردوغان: صبر المظلومين في فلسطين سيتوج بالنصر

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صبر المظلومين في فلسطين سيتوج بالنصر، وستحل الحرية والسلام.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، ألقاها خلال فعالية نظمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بعنوان "تركيا قوية من أجل الإنسانية"، في العاصمة أنقرة.

وفي بداية حديثه، أعرب أردوغان عن أمله في أن تكون الفعالية التي نظمت إحياء للذكرى الـ77 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، وسيلة للخير.

وحيَّا الفلسطينيين في غزة وشعب السودان، قائلا: "أُحيّي من كل قلبي جميع المظلومين، من إفريقيا إلى آسيا، الذين ندرك معاناتهم، وإن كانوا بعيدين عنّا".

وأضاف: "أُحيّي بكل احترام إخواني الفلسطينيين، وكفاح الشعب الفلسطيني الشريف والفخور والصامد والعزيز".

واستذكر الرئيس التركي معاناة الشعب الفلسطيني لعقود، وفقد الفلسطينيين أقاربهم وأطفالهم، وتدمير منازلهم.

وقال: "سيعيش الشعب الفلسطيني الذي سُلبت حياتهم وأرضهم بأمان في وطنهم، لن تتمكن أي خطة قذرة أو دموية أو ماكرة من إيقاف هذا".

وأكد أن فلسطين ستشهد نصرا كما شهدت سوريا في 8 ديسمبر 2024 بسقوط نظام بشار الأسد.

وشدد أردوغان على أن تركيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم دائما.

وتابع: "بلا شك ستقام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد وقوف تركيا مع المظلومين دائما بقوله: "أينما وجد ظلم فإننا نقف إلى جانب المظلوم وفي وجه الظالم".

وعن الدور التركي في المنطقة، أردف: "أقول بكل فخر إنه عندما يذكر اسم تركيا لم يعد يخطر في البال بلد يحمي حدوده فقط بل دولة تبني السلام وترسم مسار الدبلوماسية".

المصدر / الأناضول