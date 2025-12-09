بدران: تصريحات زامير بشأن الخط الأصفر في غزَّة مرفوضة

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، إن تصريحات رئيس أركان الاحتلال بشأن الخط الأصفر تؤكد أن الاحتلال غير ملتزم باتفاقية وقف إطلاق النار.

وأضاف بدران في تصريح لصحيفة المصري اليوم، يوم الثلاثاء، أن كل الأطراف التي تتابع الشأن الفلسطيني تشهد بأن الاحتلال لم يلتزم بأي من البنود المطلوبة منه خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتابع "الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وعطّل دخول الخيام والكرفانات لإيواء الناس، ولم يدخل المساعدات بصورة كبيرة، مخالفة لبنود الاتفاق، وكذلك استمرر بعملية القتل في قطاع غزة.

وشدد بدران على أن استمرار هدم منازل وبيوت الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال يشكل أيضًا جزءًا من الأعمال العسكرية الذي كان يجب أن يتوقف منذ اليوم الأول لكنه مستمر حتى الآن.

وردَّ بدران على ما يثار بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن "أي حديث عن المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط على الاحتلال من قبل الوسطاء والولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية، من أجل التطبيق الكامل لكل البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى".

ودعا بدران إلى ضرورة إلزام الاحتلال بـ "التطبيق الكامل" لكل البنود المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدًا أن المرحلة الثانية لا يمكن أن تبدأ بينما الاحتلال يواصل خروقاته ويتنصل من التزاماته.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد صرح مؤخرًا أن "الخط الأصفر يشكل الحدود الجديدة لقطاع غزة مع إسرائيل"، معتبرًا أن هذا الخط يعد "خط دفاع متقدم وموقع استراتيجي" لضمان ما أسماها "السيطرة الأمنية"، وهو ما اعتبرته حماس استمرارًا لانتهاكات الاحتلال وانتهاكًا صريحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

