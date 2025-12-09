فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المكتب الحكومي يُحذِّر من كارثة مناخية تهدّد 1.5 مليون نازح بغزَّة

القطار المعطوب والسكة الخطأ: لماذا ليس سوء الأداء سوى عرض لمرض بنيوي في السلطة الفلسطينية؟

جدول امتحانات "التوجيهي" الثانوية العامة الدورة الثانية 2024-2025 في غزة

مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا خلال عام نصفهم في غزة

بدران: تصريحات زامير بشأن الخط الأصفر في غزَّة مرفوضة

الخليل: الاحتلال يهدم ثلاثة منازل مأهولة في تجمع قرى غرب يطا

إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري

"خروقات لاتفاق وقف إطلاق النّار".. الاحتلال يواصل القصفَ الجويّ والمدفعيّ على غزَّة

نادي الأسير: الاحتلال يُصعِّد عمليات الاعتقال في الضفة والقدس

لماذا تدعم ألمانيا "إسرائيل"؟

الخليل: الاحتلال يهدم ثلاثة منازل مأهولة في تجمع قرى غرب يطا

09 ديسمبر 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
...
صورة أرشفية من عمليات الهدم "الإسرائيلية" لمنازل المواطنين في الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في خربة "خلة الفرا"، إحدى تجمعات قرى غرب يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط خالد القيمري في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل مأهولة، تعود لكل من رأفت، وثائر، وعيسى حرب، وجميعهم أقرباء.

وأوضح القيمري، أن الاحتلال سبق وأخطر أصحاب المنازل الثلاثة بعملية الهدم، حيث قاموا بتقديم اعتراضات لمحكمة الاحتلال، ولكن دون جدوى.

وأشار إلى أن بلدة يطا ومسافرها وتجمعاتها تعاني من سياسة الحصار والهدم، إلى جانب عمليات الملاحقة من قبل المستوطنين الذين يحرقون المنازل، ويتلفون الممتلكات والمزروعات، ويسرقون الأراضي والمواشي بحماية قوات الاحتلال.

وقبل 25 عاما، تقدم جيش الاحتلال بقضية لإخلاء وتهجير السكان الفلسطينيين من 12 بلدة في مسافر يطا، وذلك بزعم أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، مدعيًا أن المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980، وهو ما ينفيه المواطنون القاطنون في المنطقة منذ عشرات السنين.

ويقطن 1800 مواطن في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، فيما يستهدف مشروع التوسع الاستيطاني آلاف الدونمات من أراضيهم.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #قرى يطا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة