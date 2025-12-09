فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الاحتلال يُصعِّد عمليات الاعتقال في الضفة والقدس

لماذا تدعم ألمانيا "إسرائيل"؟

بعد 60 يوماً من وقف إطلاق النار.. الاحتلال ارتكب 738 خرقاً للاتِّفاق في غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شقيق الشَّيطان خارج لائحة الانضمام لمجلس "إدارة غزة".. كيف سقَط توني من قائمة المُرشّحين؟

انخفاض أسعار النفط

"خروقات لاتفاق وقف إطلاق النّار".. الاحتلال يواصل القصفَ الجويّ والمدفعيّ على غزَّة

غارات جوية وتسلُّل قوَّة وتفجير منزل.. الاحتلال يشنُّ عدوانًا على عدة مناطق جنوبي لبنان

مستوطنون يُهاجمون ممتلكات الفلسطينيين بمسافر يطا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

09 ديسمبر 2025 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
اقتحامات متصاعدة للمسجد الأقصى

واصل مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وواصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتستعد "جماعات الهيكل" المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال ما يسمى "عيد الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 14 كانون الثاني/ديسمبر الجاري.

واستعدادًا للاحتفال بالعيد اليهودي، أنزلت آليات الاحتلال مجسمًا ضخمًا لشمعدان "الحانوكاة" على أنقاض حارة المغاربة، أمام حائط البراق غرب المسجد الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #اقتحامات في الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة