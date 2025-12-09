الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شهدت محافظات الضفة فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، تركزت في سلفيت ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل. ونفذت قوات الاحتلال مداهمات متزامنة لعدد من القرى والبلدات، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقال أطفال وشبان وأسرى محررين.

وفي محافظة سلفيت، نفّذت القوات حملة واسعة في بلدات الزاوية ومسحة وحارس، وأسفرت عن اعتقال سبعة شبان. كما اعتقلت طفلًا من قرية الفندق شرق قلقيلية. وشهدت بلدة اللّكوم غرب دورا حملة اعتقالات كبيرة استهدفت أسرى محررين ومحاميًا.

واقتحمت قواتُ الاحتلالِ حرمَ جامعة بيرزيت شمال رام الله، من ثلاثة مداخل، واحتجزت عدداً من حراسها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة عند الرابعة فجراً، واحتجزت خمسة من أفراد أمن الجامعة، وصادرت هواتفهم المحمولة

. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البواباتِ الرئيسية الثلاث للجامعة، وسط انتشار مكثف لجنودها في عدد من مباني وكليات الحرم الجامعي.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله. وأفادت مصادر صحفية بأن المعتقلين هم: محمد ضياء، مجد ضياء، سامر المصري، صالح وشحة، والشقيقان أيسر كنعان وأيهم كنعان، وذلك عقب حملة مداهمة واسعة طالت منازل المواطنين وتخللها تخريب لمحتوياتها.

وفي جنين، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر صلاح الدين جلبوش بعد مداهمة منزله، إلى جانب اعتقال شاب من قرية العرقة، وأعادت اعتقال الأسير المحرر احمد محمود وجيه نجمه من بلدة فحمة جنوب جنين.

أما في نابلس، فتركزت الاعتقالات في مخيم عسكر القديم وبلدة برقة، وشملت أسرى محررين وشقيقين. كما شهدت بلدة الخضر جنوب بيت لحم حملة موسعة طالت سبعة مواطنين بينهم مسنّ يبلغ من العمر 60 عامًا. وفي بيتونيا غرب رام الله اعتُقل شاب خلال مداهمة مفاجئة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى