مستوطنون يُهاجمون ممتلكات الفلسطينيين بمسافر يطا

هاجم مستوطنون، فجر يوم الثلاثاء، منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين غرب سوسيا، بمنطقة مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في مسافر يطا، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة المُصنفة "ب" بتجمع "واد الرخيم".

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين رشقوا المنازل بالحجارة وألقوا على ممتلكات الفلسطينيين زجاجات حارقة؛ ما أدى لاشتعال مركبة مدنية وجرار زراعي للمواطن عمر خليل شناران.

وذكرت المصادر أن عصابات المستوطنين حاولت إحراق مركبة أخرى في ذات المنطقة، تزامنًا مع خطّ شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين والعرب على جدران التجمع.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي وفي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 621 اعتداء، في واحدة من ذروات إرهاب المستوطنين التي استهدفت القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية تركزت في محافظات: نابلس بواقع 133 اعتداء، والخليل بـ 112 اعتداء، ورام الله والبيرة بـ 93 اعتداء.

