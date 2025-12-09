الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل عددًا من الشبان

اقتحمت قواتُ الاحتلالِ "الإسرائيلي"، فجرَ يوم الثلاثاء، حرمَ جامعة بيرزيت شمال رام الله، من ثلاثة مداخل، واحتجزت عدداً من حراسها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الجامعة عند الرابعة فجراً، واحتجزت خمسة من أفراد أمن الجامعة، وصادرت هواتفهم المحمولة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البواباتِ الرئيسية الثلاث للجامعة، وسط انتشار مكثف لجنودها في عدد من مباني وكليات الحرم الجامعي.

وأعلنت الجامعة تأجيل الدوام الأكاديمي والإداري حتى الساعة التاسعة صباحاً، حرصاً على سلامة الطلبة والعاملين.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن المعتقلين هم: محمد ضياء، مجد ضياء، سامر المصري، صالح وشحة، والشقيقان أيسر كنعان وأيهم كنعان، وذلك عقب حملة مداهمة واسعة طالت منازل المواطنين وتخللها تخريب لمحتوياتها.

