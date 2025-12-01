الاحتلال يخطر بهدم منازل في سيلة الظهر جنوب جنين

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الاثنين، بهدم عدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلّمت عددًا من المنازل القريبة من مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي البلدة، بالهدم.

وكانت مستوطنة "حومش" قد أخليت في إطار خطة "فك الارتباط" الإسرائيلية عام 2005، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة محاولات متكررة لإعادة النشاط الاستيطاني إليها، لا سيما بعد مقتل مستوطن في محيطها أواخر عام 2021.

لكن في مايو/ أيار 2023، سمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية بقرار من قائد جيش الاحتلال.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، إنه في اليوم الـ315 للعدوان على جنين ومخيمها، تستمر عمليات التدمير في المخيم، وإن جيش الاحتلال وزع إخطارات هدم لعدد من المنازل في بلدة سيلة الظهر وأجبر عدداً من المواطنين على إخلاء منازلهم في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين.

وأكدت اللجنة أنه منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على جنين، أجبر الاحتلال 4000 أسرة فلسطينية على النزوح من المخيم في أوضاع إنسانية قاسية.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات التنكيل بالمواطنين في بلدات المحافظة، واقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها، حيث نشرت فرق المشاة فيها واحتجزت عدداً من المواطنين وحققت معهم. وأضافت اللجنة أن منذ بدء العدوان، ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 69 شهيداً، بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة.