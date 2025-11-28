مفوضة أممية: القيود الإسرائيلية على المساعدات لغزة ينذر بشتاء كارثي

متابعة/ فلسطين أون لاين

شددت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مختلف المعابر.

وأوضحت لحبيب، خلال زيارة ميدانية لمعبر رفح البري اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يركز في هذه المرحلة على تسريع وصول أطنان المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان القطاع، تمهيدًا للانتقال من مرحلة الإغاثة الفورية إلى مرحلة التعافي المبكر، ثم إعادة الإعمار.

وأشادت بالجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول الشحنات الإنسانية.

وقالت المفوضة إن الهدف من الزيارة هو متابعة آليات إدخال المساعدات وفق المعايير الدولية للأمم المتحدة، في ظل التحذيرات المتواصلة من تدهور الوضع الإنساني داخل غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن احتياجات القطاع اليومية تُقدّر بنحو 600 شاحنة وفق تقديرات المنظمات الدولية.

وأضافت أن جزءًا كبيرًا من المساعدات يجري تعطيله أو إعادته رغم خضوعه للفحص، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.

وحذرت لحبيب من أن العائلات في غزة "تقف على حافة الهاوية"، مؤكدة أن استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات ينذر بشتاء كارثي.

ودعت المفوضية الأممية، إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي وضمان حماية المدنيين.