وزارة الصحة بغزَّة تتسلَّم جثامين 15 شهيدًا ضمن صفقة التبادل

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن استلام 15 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت وزراة الصحة، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 345 جثماناً.

وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 99 جثمانًا من أصل 345 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها و التي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأكدت وزارة الصحة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وفي تصريحات سابقة، كشف مدير لجنة جثامين الشهداء في قطاع غزة، أحمد ضهير عن وجود حالات بين الجثامين المُستلَمة تحمل آثارًا طبية وجراحية غامضة، بينها جثة شهيد مُسن ظهرت عليها خياطة في البطن وفتحة إخراجية للبراز، إلى جانب حالة أخرى وُصفت بأنها "مُشرَّحة" بجروح ممتدة من أعلى العنق حتى العانة مع فقدان أجزاء داخلية.

كما لاحظت اللجنة أن عددًا كبيرًا من الجثامين وصل شبه عار أو بملابس داخلية فقط، وهو ما يشير إلى أن أصحابها كانوا على الأرجح أحياء وقت الاعتقال وتعرضوا للتحقيق قبل استشهادهم.

وأضاف أن اللجنة رصدت آثار تقييد وتعصيب للعينين على عدد من الجثامين، إلى جانب وضع الجثث في وضعية القرفصاء داخل ثلاجات التجميد، الأمر الذي زاد من صعوبة فحصها. كما وصلت بعض الحالات بحروق شديدة، في حين وصلت جثة واحدة دون رأس بالكامل، ما جعل التعرف عليها شبه مستحيل.

وأشار ضهير إلى أن قطاع غزة يفتقر لأي قدرة تقنية لإجراء فحوصات DNA أو استخدام وسائل متقدمة للمطابقة، في الوقت الذي لم يقدّم فيه الاحتلال أي بيانات تساعد في تحديد هويات الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين