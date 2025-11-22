لهذه الأسباب.. الدفاع المدني بغزَّة يعلن تأجيل عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض

أعلن الدفاع المدني في غزة، تأجيل بدء عملية انتشال جثامين الشهداء بعد تلقي إشارات من منظمات دولية تريد تقديم الدعم.

وقال الدفاع المدني في تصريحات صحفية، يوم السبت، إنه "تلقى وعودًا من منظمات دولية بتقديم الدعم لانتشال جميع الشهداء من تحت الأنقاض".

وأشار إلى أنَّ منظمات دولية وعدت بتقديم رافعات حديثة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، موضحًا أنه لا يزال التعرف على هوية الشهداء معضلة حقيقية في غياب مختبر أو دعم دولي لفحص الجثامين".

وأضاف " لدينا خطة بتوفير 20 رافعة ولا يمكن الجزم بالمدة المطلوبة لانتشال كافة جثامين الشهداء".

وكان الجهاز قد أعلن سابقًا أنه سيبدأ المرحلة الأولى من عمليات البحث والانتشال باستخدام باقر وجرافة واحدة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، بهدف الوصول إلى جثامين شهداء الحرب الذين ما زالوا تحت الأنقاض بعد عامين من العدوان الإسرائيلي.

ويبلغ عدد الشهداء المفقودين تحت الأنقاض في غزة ما يزيد عن 9 آلاف شهيد منذ بدء حرب الإبادة، ما يجعل هذه العمليات من أصعب وأهم المهام الإنسانية التي تواجه فرق الدفاع المدني، نظرًا للحاجة إلى تخطيط دقيق ومعدات متخصصة لضمان سلامة الفرق والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وأكد الجهاز أن التعاون مع المؤسسات الدولية سيعزز الكفاءة التشغيلية، ويزيد من فرص انتشال الجثامين بسرعة وأمان، ويضمن توثيقًا دقيقًا للضحايا، بما يتيح تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي الشهداء ومتابعة حقوقهم الإنسانية في ظل هذه الكارثة.

المصدر / فلسطين أون لاين