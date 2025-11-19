في غزة.. بطولة كرة قدم تعيد "الأمل" لذوي البتر

الوسطى/ مؤمن الكحلوت:

أطلقت جمعية فلسطين لكرة القدم لذوي البتر باكورة أنشطتها في قطاع غزة، بإقامة بطولة رياضية ضمت 4 فرق، على ملعب نادي اتحاد دير البلح، برعاية مؤسسة دينيز فيناري التركية.

وحضر فعاليات المسابقة، المدير العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة د. يحيى الخطيب، و رئيس جمعية فلسطين لكرة القدم البتر فؤاد أبو غليون، ومدير فرع مؤسسة دينيز فيناري في قطاع غزة ظريف الغرة، ورئيس نادي اتحاد شباب دير البلح معاذ أبو سليم، إضافة لكوادر وشخصيات رياضية ووسائل إعلام.





وبدأت فعاليات البطولة بطابور عرض للفرق المشاركة، حيث افتتح الكابتن شادي أبو عرمانة المدير الفني لمنتخب فلسطين للبتر الكلمات، بالترحيب بالحضور، ونبذة عن المسابقة، كما وجه الشكر للمؤسسة الراعية.

من جهته رحب أبو غليون بالحضور، وترحم على شهداء الحركة الرياضية وفي مقدمتهم ذوي البتر ، وقال ان حرمان المنتخب الوطني من ثمثيل فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، والمقامة حاليا في إندونيسيا بفعل الحصار الخانق، يعطينا تحدياً وإصرارا على النهوض لنعيد الأمل ونبني الوطن وسنلعب وسننتصر .

ظريف الغرة، أوضح خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن مؤسسته تعمل في قطاع غزة من خلال المجال الصحي والإغاثي والرياضي، مشيرا إلى أنه بصدد إنشاء أكاديمية رياضية لذوي البتر في جميع الألعاب.





وأضاف: "البطولة جاءت لتعيد الحياة لهذه الشريحة الرياضية، ولم نتردد بالموافقة على رعايتها، وذلك وفاء لهم لما قدموه من دماء وتمزقت أشلائهم، وكانوا الفئة الأكثر تأثرا بالحرب المسعورة".

واختتم الغرة حديثه بالقول: "هذه البطولة لن تكون الأخيرة، وستكون هناك بطولات في جميع الألعاب لهذه الشريحة التي صنعت الأمل، وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي المباراة الأولى تخطى فريق شهداء كرة القدم البتر فريق الشهيدين هاني مسمح وبسام حمدان بركلات الترجيح وبنتيجة (10/9)، بعد التعادل في الوقت الأصلي ايجابيا بهدف لمثله.

وفي المباراة الثانية تجاوز فريق الشهيدين أحمد الدالي ومحمد مصبح نظيره فريق الشهيدين طارق حمادة ومحمد سلمان بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد أبو البيض.





وتخلل المسابقة، مباراة استعراضية أقيمت قبل اللقاء الختامي، حيث تخطى فريق الشهيدين عز الدين النواصرة ومحمد العجوري "أشبال" فريق الشهيدين مصعب أبو حامدة وإبراهيم كحيل "فتيات" بهدف دون مقابل.

وفي المباراة النهائية تغلب فريق شهداء كرة القدم البتر على نظيره فريق الشهيدين أحمد الدالي ومحمد مصبح بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد العمري .

وفي ختام البطولة تم تكريم الحكام محمد أبو حطب، وموسى صالح، ولمياء مصلح، واللجنة المنظمة والفنية، وراعي البطولة مؤسسة دينيز فيناري، والمستضيف نادي اتحاد دير البلح، والفريق الفائز بالمركز الأول بكأس البطولة، والميداليات الذهبية.









المصدر / فلسطين أون لاين