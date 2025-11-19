خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على خان يونس

في اليوم الـ 40 من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق وشن القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق بالقطاع.

أعلن مجمع ناصر الطبي في غزة، ارتقاء شهيد بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، فيما أصيبت امرأة وطفلها في قصف مسيرة "إسرائيلية" خلف الخط الأصفر ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وذكرت مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية جديدة على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقي شمالي القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة الشيماء شمالي مدينة بيت لاهيا.

ومن جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، والتي بلغت حتى مساء أمس الثلاثاء ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وقال المكتب الحكومي، في بيان صحفي، إنَّ الخروقات أسفرت عن وقوع 279 شهيداً من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، ما يؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

وفي رصد المكتب الحكومي، فقد تنوّعت اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفّذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعياً، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.

المصدر / فلسطين أون لاين