الاحتلال يُرحِّل 76 مريضًا ومرافقًا غزِّيًّا بشكلٍ قسري من القدس

رحلّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الاثنين، بشكل قسري 76 مريضًا ومرافقًا من القدس المحتلة إلى قطاع غزة.

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال رحَّلت اليوم 76 مريضًا ومرافقًا من أبناء قطاع غزة من مدينة القدس باتجاه القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، بواسطة 3 حافلات و3 مركبات إسعاف.

وأوضح المركز، أن الدفعة ضمَّت 4 أطفال وعددًا من كبار السن من النساء والرجال، إضافة إلى شبان تواجدوا في القدس على مدار الـ26 شهرًا، بعدما وصلوا إليها قبل اندلاع الحرب وتواجدوا في 3 فنادق في حي الطور والصوانة.

وأشار إلى أن المرضى كانوا قد تلقّوا علاجهم في مستشفيي المقاصد والمطلع، قبل استكمال ترتيبات إعادتهم إلى قطاع غزة اليوم.

