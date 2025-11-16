فصائل المقاومة تدعو الجزائر للتصدي لمشروع نشر "قوات دولية" في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، إلى مواصلة مواقفها المبدئية والثابتة الداعمة لفلسطين، وإلى التصدي الحازم للمساعي الجارية داخل الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي الخاص بنشر قوات دولية في قطاع غزة.

وقالت الفصائل في بيانها، مساء اليوم الأحد، إن هذا المشروع يشكل محاولة خطيرة لفرض شكل جديد من أشكال الاحتلال تحت غطاء دولي.

وأكد البيان، أن التحرك الأميركي داخل مجلس الأمن، وإن اتخذ عناوين مختلفة، يهدف عمليًا إلى شرعنة الوصاية الأجنبية على غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، وإعادة صياغة واقع سياسي وأمني يخدم مصالح الاحتلال ويطيل أمد معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت الفصائل إلى أن موقف الجزائر التاريخي، الذي لم يتخلّ عن فلسطين يومًا، يمثّل ركيزة أساسية في مواجهة هذا المشروع، معتبرة أن الشعب الفلسطيني يرى في الجزائر التعبير الصادق عن الموقف العربي الحرّ القادر على قول كلمة الحق في وجه الضغوط الدولية والإقليمية.

وشددت الفصائل على أن أي تدخل أجنبي في غزة—بغض النظر عن تسمياته—هو انتهاك للسيادة الوطنية واستمرار لمعاناة الفلسطينيين، مؤكدة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار يتمثل في إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

وعبّرت الفصائل عن ثقتها بالموقف الجزائري الداعم لفلسطين، داعية الدول العربية والإسلامية وجميع أحرار العالم إلى الوقوف بوجه هذا القرار ورفض أي صيغة من صيغ الوصاية أو التدخل الأجنبي في غزة، وتأكيد حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة والاستقلال.