الكنيست يصدّق بالقراءة الأولية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صدّق كنيست الاحتلال، مساء الاثنين، بالقراءة الأولية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بأغلبية 39 صوتاً مؤيداً مقابل 16 صوتاً معارضاً.

وقالت هيئة البث العبرية، إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

وقدم التشريع حزب عوستما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.

وكان بن غفير دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.

وكانت لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست قد صوتت الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع القانون الذي سيصبح نافذا بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال 3 أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي

ودعا بن غفير مرارا إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" بقطاع غزة لمدة سنتين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / وكالات