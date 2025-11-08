استشهاد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في خان يونس

استشهد طفل، مساء اليوم السبت، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جثمان الطفل نقل إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذَّر مركز غزة لحقوق الإنسان من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفها الاحتلال في قطاع غزة، والتي تشكل تهديداً يومياً لحياة المدنيين وجهود الاستجابة الإنسانية في الميدان، وتعرقل جهود الإنقاذ وإزالة الركام ومحاولات العودة للحياة.

وأوضح المركز، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية المستمرة طوال أكثر من عامين.

وكانت منظمات إغاثة دولية قد حذرت في وقت سابق، من خطر المخلفات الحربية في قطاع غزة و"التي قد تستمر ما بين 20 و30 عاما"، واصفة غزة بأنها "حقل ألغام مرعب ودون خريطة محددة".

ووفق معطيات وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة إلى 69,170 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و170,685 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين