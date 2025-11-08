إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة

أصيب، مساء اليوم السبت، فلسطيني برصاص قوات جيش الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أشارت مصادر رسمية فلسطينية إلى مصادرة مركبتين لجمع النفايات قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن إصابة طفيفة برصاص الاحتلال وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة الرام شمال مدينة القدس.

بينما قالت مصادر محلية للأناضول إن المصاب شاب، دون أن تتوفر تفاصيل أخرى.

وشمالي الضفة، ذكرت مصادرمحلية، أن جيش الاحتلال استولى على مركبتين لجمع النفايات تابعة لبلدية عقربا، جنوب مدينة نابلس، “واحتجز رئيس البلدية صلاح جابر ونائبه (لم تذكر اسمه) بعض الوقت”، قبل أن يفرج عنهما.

وأوضحت أن “قوات الاحتلال ومستوطنين اقتحموا مكب النفايات شرق البلدة، واستولوا على مركبتين لجمع النفايات تتبعان للبلدية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، ارتكب جيش الاحتلال ومستوطنيه 766 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأضافت الهيئة أن الاعتداءات راوحت بين "الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات، وتقييد الحركة، والتخويف والترهيب بكافة أشكاله، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار".

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة من جيش الاحتلال ومستوطنيه بالتزامن مع بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023.

