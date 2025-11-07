ارتباطٌ علنيٌّ منذ 30 عامًا.. ما قصَّة إعلان التَّطبيع بين "إٍسرائيل" وكازاخستان على أنَّه "اختراق جديد"؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كازخستان وافقت على الانضمام رسميا إلى اتفاقات التطبيع مع "إسرائيل"، المعروفة باسم اتفاقات أبراهام، في خطوة وصفت بالرمزية نظرا إلى العلاقات القائمة أصلا بينها وبين "تل أبيب".

وجاء إعلان ترامب خلال استضافته زعماء 5 من دول آسيا الوسطى في البيت الأبيض، من بينها كازاخستان، في إطار ما سُمي "مجموعة 5+1".

وسبق الإعلان، حديث ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، حول انضمام دولة جديدة لاتفاقيات أبراهام، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن الدولة هي كازاخستان.

وأوضحت القناة العبرية، أنَّ هذا تطبيع رمزي جدًا لأن العلاقات بين "إسرائيل" وكازاخستان قائمة منذ سنوات، وحدث أول لقاء بين رئيس حكومة الاحتلال -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخستاني نزارباييف في عام 2016 بالعاصمة أستانا.

ونقلت هآرتس عن مسؤول كازاخستاني، قوله "قد نوقع على "شيء ما" اليوم لكنه سيكون تصريحيا فقط لأن هناك علاقات تجمعنا مع "إسرائيل" وتعاونا في عدة مجالات".

ومن جهته، قال الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة، إن إعلان ويتكوف عن “انضمام دولة جديدة لاتفاقيات أبراهام” هو ضجّة أكثر منه حدثًا سياسيًا.

وأشار أبو زبيدة إلى أن العلاقات بين كازاخستان و"إسرائيل" قائمة بالفعل منذ 30 عامًا وتشمل نفطًا وسلاحًا وتعاونًا أمنيًا.

ما الهدف من تصوير علاقات قديمة على أنّها اختراق؟

يرى أبو زبيدة أنَّ الخطوة تأتي لتعزيز رواية واشنطن و"تل أبيب" بأن “التطبيع مستمر” رغم حرب غزة، ولتسويق إنجاز سياسي بلا كلفة، عبر تحويل علاقة قديمة إلى إعلان جديد.

وأضاف "كازاخستان نفسها قالت إن ما سيُوقّع تصريحي فقط" مؤكدًا أن الحدث رمزي، ويستهدف بالأساس إعادة إحياء ملف اتفاقيات أبراهام إعلاميًا، وإرسال رسالة بأن واشنطن ما تزال قادرة على جلب دول من آسيا الوسطى رغم نفوذ روسيا والصين.

ولفت إلى أن هذا الإعلان يعطي رسالة أخرى ترغب واشنطن في تصديرها إعلاميًا وهي دعم رواية "إسرائيل" بأن التطبيع لا يتأثر بالحرب.

وأكد أبو زبيدة، أنَّ الضجة أكبر من الحدث، وهذا تطبيعٌ قديم يتم تسويقه كإنجاز جديد.

ويذكر، أن كازاخستان ارتبطت بـ"إسرائيل" منذ عام 1992 بعلاقات شملت تصدير النفط (ثاني أكبر مورّد لإسرائيل بعد أذربيجان)، وصفقات تسليح وتقنيات عسكرية، وتعاون في الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تبادل تجاري واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين