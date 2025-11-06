فلسطين أون لاين

"احتجز جثمانه ومنع وصول الإسعاف"

شهيد برصاص الاحتلال غربي جنين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 07:04 بتوقيت القدس
...
الشهيد الفتى مراد فوزي أبو سفين

ارتقى شهيد، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات  الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها  بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الفتى  مراد فوزي أبو سفين (15 عامًا)،خلال اقتحامها بلدة اليامون غرب مدينة جنين، ما أدى لارتقائه شهيدًا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد أبو سفين، ومنعت وصول طواقم الإسعاف.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع بلدة اليامون، مع تمركز قناصة على أسطح المباني، وإطلاق الرصاص الحي على الشبان دون أي سابق إنذار.

وباستشهاد الفتى أبو سفين، يرتفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 231 شهيدًا، بينهم 42 طفلًا و6 سيدات بحسب توثيق مرصد شيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #احتجاز جثامين الشهداء #ضم الضفة #اقتحام جنين #شهيد في جنين #طوفان الأقصى

