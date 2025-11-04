(4) شهداء في غزَّة... وارتفاع حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، وصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع (بينهم 3 جدد وشهيد واحد جرى انتشاله من تحت الركام) إضافة إلى 7 إصابات، خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع في المناطق المستهدفة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 240 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 607 إصابات، إضافة إلى 511 شهيداً تم انتشالهم من مواقع القصف.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,872 شهيداً و170,677 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لتحديث السجلات الرسمية وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.

🔗 https://sehatty.ps/moh-registration/public/add-order