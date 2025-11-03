رابط تحديث بيانات طلبة توجيهي 2006 و2007 – ينتهي غدًا الساعة 12 ظهرًا

فلسطين أون لاين

03 نوفمبر 2025 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
صورة عن واجهة رابط تسجيل بيانات طلبة توجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح رابط رسمي لتحديث بيانات طلبة الثانوية العامة (توجيهي) لعامي 2006 و2007 الذين أجروا عملية الربط الإلكتروني يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أكتوبر 2025، وذلك ضمن إجراءات تنظيم وتدقيق بيانات الطلبة داخل المحافظات.

وأكدت الوزارة أن عملية تحديث بيانات الطلبة متاحة إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، داعية جميع الطلبة إلى الدخول إلى النظام وتعبئة بياناتهم بشكل دقيق لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بالتسجيل أو الاعتماد الأكاديمي.

وشددت على أن فترة التحديث ستنتهي تمامًا عند الساعة 12 ظهرًا من يوم الثلاثاء، ولن تُقبل أي طلبات تعديل بعد هذا الموعد، داعية الطلبة إلى المسارعة في إتمام التحديث قبل انتهاء الفترة المحددة.

ملاحظة: تحديث البيانات لمن لم يحدث من ٢٠٠٧ وخصوصا من ربط قبل ايام

📎 رابط التحديث الرسمي: اضغط هنا لتحديث بيانات طلبة توجيهي 2006 و2007
المصدر / فلسطين أون لاين 
