الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم

03 نوفمبر 2025 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
الاحتلال يهدم منزلًا في بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، منزلاً مأهولاً في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة عين جويزة، قبل أن تباشر بهدم منزل يعود لعائلة أبو رزق، تبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا، ويؤوي أسرة مكونة من عدة أفراد.

وأوضح الأعرج، أن عملية الهدم نُفذت بحجة عدم الترخيص، رغم أن العائلة كانت قد تقدمت منذ سنوات بطلبات لاستصدار تراخيص، إلا أن سلطات الاحتلال تماطل في منحها، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف أهالي الولجة للسيطرة على أراضيهم ودفعهم إلى الرحيل.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الخامس من الشهر ذاته 2025، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلاً مأهولاً، 244 منزلاً غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.

 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #ضم الضفة #طوفان الأقصى #هدم منازل في بيت لحم

