"قضية فساد بالغة الخطورة".. شرطة الاحتلال تداهم مكاتب "الهستدروت" وتعتقل مسؤولين كبار

داهم محققو وحدة الجرائم الخطيرة "لاهف 433" التابعة لشرطة الاحتلال "الإسرائيلي" مكاتب الاتحاد العام للعمال في "إسرائيل" المعروف باسم "الهستدروت"، واعتقلوا عددًا من كبار المسؤولين.

وذكرت "القناة 12" العبرية، أنه "من بين المتورطين في القضية رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، الذي احتُجز للاستجواب مع زوجته، ويخضع للاستجواب أكثر من 300 شخص، بمن فيهم عدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين في القطاع الاقتصادي الذين تم اعتقالهم".

وأضافت القناة "فُتح التحقيق بعد معلومات استخباراتية وعامين من النشاط السري، وكشف ضابط كبير في التحقيق أنه في هذه المرحلة، ليس لدينا شهود دولة في القضية".

وأكدت انه "يُشتبه في تورط بعض المعتقلين في جرائم فساد كالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يُحظر حاليًا نشر أسمائهم، ووفقًا لمصادر الشرطة، تُعتبر هذه "قضية بالغة الخطورة". وقد تفجرت القضية صباح اليوم بعد تحقيق مطول أجرته وحدة لاهف 433".

وخلال العملية، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في 55 منزلا بمناطق مختلفة في البلاد، بحثا عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.

وتكشف التحقيقات أن رجل أعمال كان يدير شبكة فساد منظمة داخل الهستدروت، تقوم على مبدأ “العطاء والأخذ”، من خلال تقديم خدمات وتعيينات في مقابل منافع مالية وشخصية لمسؤولين في الاتحاد.

كما أظهرت التحقيقات أن هذا الرجل عمل على تعيين مقربين منه كرؤساء لجان في مجالات مختلفة، داخل السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية، وضمنهم في مجالس إدارات عدة شركات، في إطار شبكة نفوذ هدفت إلى توسيع مصالحه داخل مؤسسات الدولة.

المصدر / فلسطين أون لاين