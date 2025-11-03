الرئيس الكولومبي يمنح أهالي قطاع غزَّة أعلى وسام وطني.. من هو "سيمفون بوليفار"؟

منح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وسام المناضل الكبير سيمون بوليفار، لأهالي قطاع غزة، خلال حوار مباشر مع عدد من الصحفيين والمؤثرين في قطاع غزة.

وحاور بيترو عبر الجزيرة مباشر، كلًّا من: مدير مستشفى الشفاء في غزة الطبيب محمد أبو سلمية، والصحفية آية أبو طاقية، والمؤثر محمود زعيتر، ومحمد الدعالسة.

وقال، "أنتم تمثلون شرف المقاومة العالمية وكرامة الإنسان في مواجهة القهر".

وتابع، "غزة اليوم أصبحت عاصمة المقاومة في العالم، لأنها “أثبتت أن النضال من أجل الحرية يمكن أن يكون أقوى من آلة الحرب”.

وأضاف الرئيس الكولومبي خلال الحوار الذي تخلله تفاعل واسع من أهالي القطاع، أن المحكمة الجنائية الدولية “أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب السابق بتهم تتعلق بجرائم الإبادة في غزة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجاهل تلك القرارات ويتعامل معها بانتقائية سياسية”.

وفي جانب إنساني مؤثر من حديثه، أعلن الرئيس بيترو أن بلاده سترسل مساعدات طبية عاجلة إلى قطاع غزة، موضحا أنه قرر “إرسال مديرة المستشفى العسكري في كولومبيا ووفدا من الأطباء إلى القاهرة لمرافقة شحنة المساعدات الطبية”، التي ستتضمن “أطرافا صناعية وأدوات طبية وأطباء متخصصين لدعم مستشفيات غزة”.

وأشار إلى أن حكومته “تتواصل مع الهلال الأحمر في القاهرة لتنسيق إيصال هذه المساعدات”، مؤكدا استعداد كولومبيا “لدعم وزارة الصحة الفلسطينية بكل ما يلزم، بما في ذلك إرسال أطباء ومستلزمات علاجية بشكل مستمر”.

ويعتبر سيمون بوليفار شخصية رمزية في أميركا الجنوبية، ويعتبره البعض إحدى أساطيرها، حرّر جزءا كبيرا من جنوب القارة الأميركية من الهيمنة الإسبانية واستحق بذلك لقب "الليبرتادور" أي " المحرّر". ترأس ما سمي سابقا كولومبيا الكبرى التي كانت تضم دول فنزويلا وكولومبيا والإكوادور، وأطلق اسمه على دولة بوليفيا.

انتصاراته العسكرية ضد الجيوش الإسبانية والمناصب السياسية الهامة التي تقلدها في العديد من دول جنوب أميركا تركت أثرها العميق، وجعلته بطلا تاريخيا في الجزء اللاتيني من القارة الأميركية.

المصدر / فلسطين أون لاين