استقالة مسؤول ملف الأسرى "الإسرائيليين" في جيش الاحتلال

03 نوفمبر 2025 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
مسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان ألون

 أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، استقالة مسؤول ملف الأسرى في الجيش نيتسان ألون.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، رئيس مقر شؤون الأسرى والمختطفين في "الجيش الإسرائيلي" يُنهي الليلة مهامه بعد سنتين متواصلتين من الخدمة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت مساء أمس الأحد عزمها تسليم جثث 3 أسرى "إسرائيليين" عُثر عليها داخل أحد الأنفاق جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن إطار صفقة تبادل الأسرى.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تسليم حماس رفات 3 "إسرائيليين" آخرين، تبيّن لاحقا أنهم ليسوا من الأسرى الذين فُقدوا في القطاع، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النَّار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرًا "إسرائيليًا" حيًا ورفات 19 آخرين، وتؤكد حماس أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
