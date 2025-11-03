إذاعة "جيش الاحتلال" تعلن نتائج فحص جثث الأسرى الثَّلاثة.. "بينهم أرفع ضابط تأسره القسَّام"

قالت إذاعة "جيش الاحتلال"، إن "عائلة الأسير "الإسرائيلي" عمير ناوترا أعلنت أن جثته عادت إلى "إسرائيل" أمس الأحد، ضمن جثث الأسرى الثلاثة الذين سلَّمتهم كتائب القسَّام للصَّليب الأحمر.

وقبل ساعات، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل" تسلمت من الصليب الأحمر الدولي توابيت تحوي جثث 3 أسرى "إسرائيليين"، وذلك بعد ساعات من عمليات بحث أجرتها كتائب القسام بالاشتراك مع الصليب الأحمر في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وفي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

ومن جهتها، قالت صحيفة معاريف العبرية إنه تم التعرف على هويات جثث الأسرى الثلاثة الذين سلمتهم القسام، مبينة أن منهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابط تأسره القسام.

وآساف حمامي، ضابط برتبة عقيد في "الجيش الإسرائيلي"، ولد عام 1982، والتحق بالجيش عام 2001. تقلد عدة مناصب طيلة حياته المهنية، آخرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

وأعلنت "إسرائيل" مقتله في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

غير أن كتائب القسام، أكدت أنه أسير لديها، وأنه أصيب في العملية، وتركت المعلومات بشأن مصيره غامضة.

ويُعتبر أساف حمامي الضابط صاحب الرتبة الأعلى، الذي أعلن "الجيش الإسرائيلي" مقتله في عملية طوفان الأقصى.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت مساء أمس الأحد عزمها تسليم جثث 3 أسرى "إسرائيليين" عُثر عليها داخل أحد الأنفاق جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن إطار صفقة تبادل الأسرى.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تسليم حماس رفات 3 "إسرائيليين" آخرين، تبيّن لاحقا أنهم ليسوا من الأسرى الذين فُقدوا في القطاع، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النَّار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلّمت حماس 20 أسيرًا "إسرائيليًا" حيًا ورفات 19 آخرين، وتؤكد حماس أن استخراج بقية الجثث "يستغرق وقتا بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب".

المصدر / فلسطين أون لاين