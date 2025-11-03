المنظمات الأهلية في غزَّة: نحن بحاجة لـ300 ألف خيمة لإيواء النازحين قبل دخول فصل الشتاء

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بغزة أمجد الشوا، إن قوات الاحتلال لم تسمح حتى الآن بإدخال أي مواد لإعادة تأهيل شبكات المياه.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية، أن معظم خيام النازحين مهترئة، مضيفًا "نحن بحاجة لـ300 ألف خيمة لإيواء النازحين قبل دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي" ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة، أن هذه الخروقات شملت تجاوز الجيش لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة، إضافة إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف والتوغل.

وبحسب الثوابتة، نص بروتوكول وقف إطلاق النار على إدخال أكثر من 300 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين، في ظل وجود 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش في الشوارع والساحات العامة، إلا أن "تل أبيب" لم تلتزم بذلك.

وأظهرت معطيات المكتب الحكومي أن إسرائيل دمرت خلال فترة الصراع نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية تقدر بـ70 مليار دولار.

وشدد الثوابتة على أن "إسرائيل" تتعمد تأزيم الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تمنع دخول أكثر من 6 آلاف شاحنة من الجانب الآخر لمعبر رفح، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى التدخل العاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف الخروقات وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

ورغم انتهاء الحرب، لا يزال الفلسطينيون يعانون أوضاعًا مأساوية بسبب استمرار أزمة الجوع وصعوبة الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية والمياه والأدوية.

وارتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات