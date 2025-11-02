لهذا السبب.. "إسرائيل" تبدأ بسحب السيارات الصينية من ضباطها

متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب مئات المركبات الصينية الصنع من ضباطه، تنفيذًا لتعليمات مباشرة من رئيس الأركان، وسط مخاوف من احتمال استخدامها في التجسس أو تسريب معلومات حساسة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن القرار جاء عقب تقييم أمني موسّع خلص إلى وجود خطر فعلي من أنظمة بعض المركبات الصينية، التي يُقدَّر عددها بنحو 700 مركبة، معظمها من طراز "شيري".

وذكرت الصحيفة أن الخطوة تمثّل مرحلة جديدة في سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقليص استخدام المعدات الصينية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعدما جرى في وقت سابق منع دخول تلك المركبات إلى القواعد العسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن بعض المركبات تحتوي على كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار واتصال يمكنها نظريًا نقل بيانات تلقائيًا إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم.

وأضاف ضابط أمني أن “المشكلة لا تقتصر على الكاميرات، فكل مركبة ذكية اليوم هي بمثابة حاسوب متصل بالإنترنت، ما يجعلها قادرة على جمع معلومات من البنى التحتية الحساسة”.

وأشار مصدر أمني آخر إلى أن القرار يحمل أيضًا أبعادًا سياسية تتصل بالعلاقات مع الولايات المتحدة، التي تضغط على حلفائها لتقليص الاعتماد على التقنيات الصينية في المجالات الأمنية، وسط تصاعد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.