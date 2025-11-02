الأونروا: 8 آلاف مدرسة بغزة تسعى لاستئناف نشاطها التعليمي

فلسطين أون لاين

02 نوفمبر 2025 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
...
الأونروا: لدينا 8 آلاف معلم ومعلمة بغزة يحاولون استئناف أنشطة التعليم
وكالات/ فلسطين أون لاين

قالت إيناس حمدان، مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، إن المنظمة تعمل على زيادة مساحات التعليم بمراكز الإيواء التابعة لها.

وأضافت المديرة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن ما يقرب من 8 آلاف مدرّس ومدرّسة بالقطاع يحاولون استئناف أنشطة التعليم، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة بدأت في أغسطس/آب 2024.

كما أكدت أن الوكالة تعمل على زيادة أعداد مساحات التعليم المؤقتة داخل مراكز الإيواء التابعة لها، ولديها الآن ما يقارب من 485 مساحة تعليم مؤقتة داخل نحو 67 مركز إيواء تابعة للوكالة.

وأشارت إلى أن الوكالة تحرص على توفير تعلم عن بُعد بهدف الوصول إلى 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي في إطار حربه على قطاع غزة المنظومة التعليمية بشكل كامل، معيقا ممارسة الطلاب حقهم في التعليم.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد دمر الاحتلال الإسرائيلي 165 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وألحق أضرارا جزئية بنحو 392 مؤسسة تعليمية أخرى. ولا تقتصر الأزمة على التدمير، فالمقارّ الصالحة للاستخدام تؤوي حاليا مئات الآلاف من النازحين، مما يمنع انتظام أي العملية التعليمية.

ويحاول الفلسطينيون إعادة المسار التربوي تدريجيا من خلال إنشاء خيام تعليمية وإعادة افتتاح مدارس بأقل الإمكانات.

المصدر / الجزيرة
