7 شهداء خلال 24 ساعة.. وضحايا الإبادة أكثر من 68800 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم 3 جدد و3 جرى انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى شهيد متأثر بجراحه، إلى جانب إصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن عددًا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار استهداف المناطق المنكوبة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 68,865 شهيدًا و170,670 إصابة.

وأضاف البيان أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغت حصيلة الشهداء 236 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 600 إصابة، وتم انتشال 502 جثمانًا من تحت الأنقاض.

