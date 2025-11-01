رابط تحديث البيانات الشخصية وتعديل المندوب لدى وكالة الأونروا

جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المواطنين لتسجيل وتحديث بياناتهم الشخصية عبر الرابط الخاص بها (نهاية الخبر).

وقالت الوكالة إنها أطلقت نظاما إلكترونيا لتسهيل عملية إدارة البيانات الشخصية للمستفيدين، يمكن من خلال تسجيل وتحديث البيانات بسهولة وأمان لضمان وصول المساعدات بشفافية وفعالية.

وعند النقر على الرابط المطلوب من قبل الأونروا يتم الدخول إلى النظام الإلكتروني بشكل عام، إلى أن يتم تسجيل الدخول باستخدام البيانات "رقم الهوية"، و"تاريخ الميلاد" ليتم الانتقال بعد هذه الخطوة للصفحة الخاصة والتي يمكن عبرها تعديل المستفيد على البيانات أو إمكانية تغيير المندوب الخاص به.

يرفق لكم فلسطين أون لاين رابط وكالة الأونروا لتسجيل أو تحديث البيانات انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين