22 شهيدًا خلال الـ 48 ساعة الماضية وارتفاع الحصيلة منذ إعلان وقف إطلاق النَّار بغزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 22 شهيدًا (منهم 5 شهداء جدد، و17 شهيدًا تم انتشالهم) و 9 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكرت، أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 226، فيما وصل إجمالي الإصابات: 594، بينما بلغ إجمالي الانتشال: 499.

وأوضحت، أنها استلمت 30 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.

وأشارت وزارة الصحة إلى إضافة عدد 193 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 24/10/2025 إلى 31/10/2025.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,858 شهيدًا 170,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين