كمين القسَّام... تفاصيل مهمَّة "إسرائيليَّة سرِّيَّة" لتحرير أحد الأسرى في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – أحبطت عملية عسكرية خاصة نفذتها وحدة نخبوية تابعة لجيش الاحتلال شمال قطاع غزة، كانت تهدف إلى تحرير الجندي الأسير ساهر باروخ الذي أُسر خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا للصحيفة، فقد نُفذت المحاولة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023، حين تسللت قوة إسرائيلية خاصة إلى منطقة شمال القطاع في محاولة للوصول إلى موقع يُعتقد أنه يُحتجز فيه الأسير باروخ. غير أن مقاتلي القسام رصدوا القوة واشتبكوا معها بعنف، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين بجراح خطيرة وعدد آخر بجراح متوسطة، الأمر الذي أجبر القوة على الانسحاب دون إتمام المهمة، بحسب اعتراف مصادر عسكرية إسرائيلية.

وأضافت "معاريف" أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى تنفيذ غارات جوية مكثفة لتغطية انسحاب القوة الخاصة بعد انكشافها، مشيرة إلى أن العملية "انتهت بالفشل الكامل".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان رسمي بتاريخ 8 ديسمبر 2023 أنها "أفشلت محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، بعد اكتشاف قوة خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة"، مضيفة أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساهر باروخ (25 عامًا) والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال تابعين للقوة الخاصة.

كما كشفت الصحيفة أن مقرًا خاصًا بقيادة اللواء الاحتياط نيتسان ألون أدار تلك العمليات من مكتب عسكري وسط إسرائيل، وشارك في اتخاذ قرارات الضربات الجوية بهدف التأكد من عدم وجود أسرى في نطاق القصف.

ونقلت عن مصدر عسكري أن الضغط السياسي كان شديدًا للتحرك بسرعة، لكن بعض القادة الميدانيين طالبوا بالتروي لتقليل المخاطر على الأسرى، مشيرًا إلى أن "قرارات عديدة اتُخذت على عجل، وأدت في بعض الحالات إلى مقتل أسرى".

وتأتي هذه التفاصيل في وقت أطلقت فيه حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين وسلمت جثامين أكثر من 16 أسيرًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الحركة الاحتلال، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رعتها واشنطن بعد دعمها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت كتائب القسام في بيانها، إن العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية.

واعتبرت كتائب القسام، أنه "كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنه ظل يماطل ويكابر، وفَضّل أن يقوم جيشُه بقتل العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".