شرطي "إسرائيلي" يُشعل النَّار في نفسه أمام منزل مسؤول بوزارة الجيش

أصيب شرطي إسرائيلي" سابق، صباح الجمعة، بحروق خطيرة، بعدما أشعل النار في نفسه أمام منزل مسؤول في قسم إعادة التأهيل بوزارة "الجيش الإسرائيلي".

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إصابة شرطي "إسرائيلي" سابق بجروح خطيرة بعد إضرامه النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل جنود الاحتلال.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى "هداسا" مصابًا بحروق خطيرة وتم تخديره في العناية المركزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، إنه عُثر على جندي "إسرائيلي" ميتًا في شقته، وترك وراء رسالة انتحار.

وكشفت بيانات حديثة نشرها مركز معلومات الكنيست، أن ظاهرة الانتحار بين جنود "الجيش الإسرائيلي" تشهد تصاعدًا مقلقًا، حيث تبين أن 279 جنديًا حاولوا الانتحار بين يناير 2024 وحزيران 2025، ما يعني أن لكل جندي انتحر هناك سبعة آخرون حاولوا إنهاء حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين