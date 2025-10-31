شهيد وجريح باستهداف الاحتلال دراجة نارية في بلدة كونين جنوبي لبنان

فلسطين أون لاين

31 أكتوبر 2025 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
شهيد وجريح باستهداف الاحتلال دراجة نارية في بلدة كونين الجنوبية

ارتقى شهيد، صباح اليوم الجمعة، في غارة "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، باستشهاد مواطن وإصابة آخر من جراء الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت دراجة نارية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

وفجر أمس الخميس، توغلت قوة "إسرائيلية" مؤلفة من عددٍ من الجيبات العسكرية، في بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، ودخلت إلى مبنى البلدية المؤقت وسط البلدة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على موظف البلدية أثناء نومه في المبنى ما أدى إلى استشهاده على الفور.

يأتي هذا في ظلّ استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكرّرة للسيادة اللبنانية، التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في خرقٍ متواصلٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف على لبنان #شهيد في لبنان

